Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Фото: Eric Lee-Pool/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заверила, что будет работать над одобрением законопроекта демократов, предусматривающего санкции против РФ в случае нападения на Украину, сообщает Fox News.

Такую позицию Пелоси озвучила в письме к коллегам конгрессменам.

В Палате представителей законопроект внесен на рассмотрение демократом от штата Нью-Йорк Грегори Миксом. Это - аналог законопроекта, ранее в январе представленного группой демократов в Сенате. Таким образом, обе палаты получили возможность приступить к рассмотрению, по сути, одного и того же документа.

У демократов сейчас - большинство в обеих палатах Конгресса, что делает одобрение законопроекта вероятным. В то же время, некоторые сенаторы, как сообщали СМИ, опасаются, что из-за большого объёма работы по другим темам им не хватает времени для рассмотрения этого документа.

Ранее на этой неделе демократы, подготовили и представили законопроект, предусматривающий санкции против России в случае ее нападения на Украину. В него входят персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и против газопровода "Северный поток 2".