Лукашенко переболел "омикроном" на ногах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что недавно заразился "омикроном" и перенес COVID-19 "на ногах", передает "БелТА". Он сообщил об этом в Минске на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

"Мы замечаем, что этот омикрон - это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз - уже этим "омикроном" - переболел, - заявил Лукашенко. - Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали".

Он похвалил принятый в России подход к работе с COVID-19.

"В России правильный взят курс. Это в основном амбулаторное лечение. С этим вирусом не так люди болеют. Конечно, есть старики, есть люди, которые склонны болеть вирусами. Это люди с сердечно-сосудистыми (заболеваниями - ИФ). И сахарный диабет, и онкология, астма - такие болезни. Конечно, надо поберечься. Но особо переживать не надо. Надо просто жить", - сказал он.

В конце июля 2020 года Лукашенко заявил, что заразился коронавирусом и перенес заболевание "на ногах", он болел бессимптомно. Несколько дней спустя он сказал, что его заразили намеренно и по факту ведется расследование. В декабре 2020 года президент выразил уверенность, что повторно не заболеет и "эта зараза" к нему "не пристанет".