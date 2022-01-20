Четыре украинских политика попали под санкции США как агенты России

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил, что под санкции, связанные с "вредоносной внешней деятельностью России", попали четыре украинских гражданина, бывшие и действующие депутаты Верховной рады.

Это депутаты Верховной рады IX созыва из фракции Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - за жизнь!" Олег Волошин и Тарас Козак и бывшие депутаты Владимир Олейник (перебрался в Россию) и Владимир Сивкович. Санкции против них ввели за "участие в организованной российским руководством попытке дестабилизировать Украину".

По данным Минфина, они "действовали по заданиям от ФСБ..., чтобы поддержать проводимые под влиянием России операции по снижению влияния США и их партнеров (на Украине - ИФ). Все четверо сыграли роль в российской кампании по дестабилизации суверенных государств".

Козак, по данным Минфина, использовал "подконтрольные новостные ресурсы", чтобы распространять не соответствовавшую действительности информацию об украинском руководстве, Волошин "работал с российской стороной, чтобы подрывать интересы украинских госчиновников и защищал интересы России". Олейник и Сивкович, по утверждению Минфина, сотрудничали с российской разведкой.