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СБУ сообщило, что подозреваемый в госизмене Медведчук находится на Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уведомленный о подозрении в государственной измене депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак в настоящее время, по всей вероятности, находится в РФ и не планирует возвращаться в Украину, тогда как его коллега по фракции Виктор Медведчук с 8 мая находится в Украине, сообщил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них уехал с территории Российской Федерации на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину", - сказал Баканов на брифинге во вторник вечером.

"Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение. Но, по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая сего года и пока из Украины не выезжал", - сообщил глава СБУ

То, что народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук находится в Украине, подтвердил и депутат из этой фракции Ренат Кузьмин.

"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - написал Кузьмин в соцсети Facebook во вторник.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. "Медведчук и Козак уведомлены о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (часть 1 статьи 111, часть 3 статьи 15 и часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины)", - сказала Венедиктова на брифинге во вторник.

Следователи СБУ провели обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах депутата в Киеве.

В ОПЗЖ обыски назвали "местью" и "политической расправой".

Ранее СБУ также проводила обыски в офисах Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - Право народа", лидером которой является Медведчук, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Украинские правоохранители 26 марта уведомили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трех руководителей инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которого является Медведчук. По информации правоохранителей, подозреваемые участвовали в организации и проведении референдума в 2014 году на территории Крымского полуострова.

Крым после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

Украина СБУ Виктор Медведчук Тарас Козак

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