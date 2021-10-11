Медведчуку вручили ходатайство об аресте c альтернативой залога в $38 млн

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн (около $38 млн) вручено находящемуся под домашним арестом народному депутату фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал Кузьмин в своем телеграме в понедельник.

Он отметил, что ранее на Медведчука решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были наложены санкции и ему было запрещено осуществлять любые финансовые операции. "А теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк прост не примет платеж из-за запрета СНБО", - написал депутат.

На своей странице в фейсбуке Кузьмин опубликовал снимок ходатайства за подписью генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. Документ предусматривает меру пресечения в рамках срока досудебного расследования - до 19 ноября.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Украины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, апелляционный суд ее оставил в силе. 2 сентября Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 31 октября.

8 октября генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 - начале 2015 года. Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.