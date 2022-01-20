В Грузии доля "омикрона" среди заразившихся коронавирусом достигла 70%

В Тбилиси уже около 80% случаев COVID-19 приходятся на штамм "омикрон"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Заместитель главы Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Паата Имнадзе заявил в четверг вечером, что в Тбилиси 80% новых случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм "омикрон", в среднем по стране - 70%.

"Сегодня в Тбилиси уже до 80% - это "омикрон". В регионах Грузии пока еще варьируется от 40 до 60%. (...) Но в среднем в стране циркулирующих 70% - это "омикрон"", - сказал Имнадзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Ранее в четверг Минздрав Грузии сообщал, за последние сутки в стране был выявлен 6 351 новый случай заражения COVID-19, скончались 27 заболевших.

Накануне в Грузии было зафиксировано рекордное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 за сутки - 8 728, а днем ранее сообщалось о 7 521 новом случае.

В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено более 1 миллиона случаев заражения, всего скончались 14 582 человека.