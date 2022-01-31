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Премьер Грузии повторно заразился коронавирусом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили снова заразился коронавирусом COVID-19, он работает дистанционно.

Как сообщила в понедельник вечером пресс-служба администрации правительства Грузии, у премьера подтверждено заражение штаммом COVID-19 "омикрон".

"Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работу в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Гарибашвили полностью вакцинирован, коронавирус у него подтвержден в рамках планового тестирования.

Это второе заражение для грузинского премьера. В первый раз он перенес COVID-19 в апреле 2021 года.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Грузия Ираклий Гарибашвили Коронавирус

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