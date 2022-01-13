В Грузии выявлено свыше тысячи случаев заражения штаммом "омикрон"
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Грузии общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" достигло 1009, сообщает в четверг Национальный центр по контролю за заболеваниями.
Накануне число выявленных случаев заражения "омикроном" в стране составляло 951.
Согласно данным грузинского Минздрава, в республике за последние сутки зафиксировано 5 326 новых заражений COVID-19, скончались 48 заболевших.
С начала пандемии в Грузии подтверждено 979 235 случаев заражения, всего скончались 14 359 человек.