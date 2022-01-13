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В Грузии выявлено свыше тысячи случаев заражения штаммом "омикрон"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Грузии общее число подтвержденных случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" достигло 1009, сообщает в четверг Национальный центр по контролю за заболеваниями.

Накануне число выявленных случаев заражения "омикроном" в стране составляло 951.

Согласно данным грузинского Минздрава, в республике за последние сутки зафиксировано 5 326 новых заражений COVID-19, скончались 48 заболевших.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 979 235 случаев заражения, всего скончались 14 359 человек.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет
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