В Грузии с 1 декабря вводится система "зеленых паспортов" из-за COVID-19

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии с 1 декабря в связи с коронавирусом начнет действовать система "зеленых паспортов", сообщает в среду Минздрав страны.

В ведомстве отметили, что зеленый статус будет присвоен гражданину, если он является полностью вакцинированным, перенес COVID-19 и с момента подтверждения вируса прошло 14 дней, имеет отрицательные результаты ПЦР-тестирования (срок действия - 72 часа с момента получения результатов) или сдал отрицательный экспресс-тест на антиген с 24-часовой валидностью.

По данным ведомства, только граждане с зеленым паспортом будут допускаться в гостиницы и другие объекты размещения, объекты питания (открытые и закрытые пространства ресторанов, кафе, баров, в том числе в торговых центрах), кинотеатры, театры, концертные залы, оперу, развлекательные объекты, казино и объекты игрового бизнеса, спа-центры и фитнес-клубы, канатные дороги горных курортов.

В Минздраве отметили, что ответственность за пропуск на объект лица без зеленого статуса будет нести учреждение. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

При этом в Грузии будет действовать одновременно два COVID-паспорта - для внутреннего и внешнего пользований.

В Минздраве объясняли, что сертификат CovidPass Georgia является бессрочным на территории Грузии для дважды вакцинированных и уже переболевших коронавирусом лиц, а Georgia e-Health будет использоваться при выезде за границу, он действует в течении шести месяцев и обеспечивает беспрепятственное посещение 51 страны, включенных в цифровую систему COVID-сертификатов Евросоюза.

Решение о создании двух одновременно действующих COVID-паспортов вызвало в Грузии резкую критику в адрес властей со стороны многих экспертов медицинской сферы, которые считают, что для эффективной борьбы с COVID-19 Грузия не должна отходить от принятой в большинстве стран мира практики, где срок действия таких паспортов действителен от шести месяцев до года.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, комментируя ситуацию с двумя зелеными паспортами, заявила, что это решение оправдано тем, что в стране "для общества важно постепенно смириться со значительными изменениями, которые происходят в мире".