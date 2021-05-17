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Намеченный на лето Давосский форум перенесен на 2022 год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Годовая сессия Всемирного экономического форума, которая должна была пройти в Сингапуре в августе этого года, отменена.

"К сожалению, трагические обстоятельства в ряде регионов, неясные перспективы трансграничных путешествий, разная скорость разворачивания вакцинации (от коронавируса - ИФ) и неопределенность в отношении новых штаммов в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи лидеров бизнеса, власти и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который планировался", - говорится в заявлении ВЭФ.

ЭкономикаВсемирный экономический форум в 2021 г. перенесен из Давоса в СингапурВсемирный экономический форум в 2021 г. перенесен из Давоса в СингапурЧитать подробнее

Новая дата и место проведения годовой встречи ВЭФ будут объявлены позже, пока называется лишь примерный срок - первое полугодие 2022 года.

"Это было трудное решение, особенно в свете большого интереса со стороны наших партнеров к общей встрече не только в виртуальном режиме, но и в режиме личного участия. Но здоровье и безопасность для всех - это наш главный приоритет", - заявил основатель форума Клаус Шваб.

Ежегодная встреча ВЭФ традиционно проходила в конце января в швейцарском Давосе, собирая мировую элиту политики и бизнеса. В 2020 г. форум прошел непосредственно перед началом первой волны антиковидных ограничений, став, по сути, первым и последним офлайн-мероприятием такого масштаба.

В 2021 году в январе прошел "виртуальный Давос", а "физическую" годовую встречу решено провести в Сингапуре. Сначала она планировалась на май, затем - на август.

ВЭФ Давос Сингапур

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