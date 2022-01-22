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Что случилось этой ночью: суббота, 22 января

Заявление Рябкова о формировании Россией повестки дня США, отказ НАТО вывести военных из Болгарии и Румынии, расширение антироссийских санкций Зеленским

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рябков заявил, что предложения РФ по гарантиям безопасности сформировали повестку дня США. Дипломат отметил, что в настоящий момент Россия "удерживает внешнеполитическую инициативу".

- НАТО отвергло требования РФ вывести военных из Болгарии и Румынии. В альянсе отметили, что это создаст первый и второй класс его членов, что недопустимо. В НАТО добавили, что всегда будут реагировать на любые ухудшения в сфере безопасности.

- Зеленский подписал указы о санкциях против ряда российских предприятий, чиновников и судей. Под ограничения попали 24 предприятия, 18 судей и 52 чиновника, которые в настоящее время проживают на территории Крыма.

- ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине. Речь идет о гаубицах, произведенных еще в СССР и находившихся на территории ГДР. Разрешение на отправку этой артиллерии на Украину требуется по нормам немецкого законодательства.

- Кадыров заявил, что жене судьи из Чечни грозит срок за нападение на полицейского. Он отметил, что оперативное мероприятие полицейских из Чечни было согласовано с коллегами из Нижнего Новгорода и они действовали в соответствии с процессуальным законодательством РФ.

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