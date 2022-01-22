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Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Общий ущерб с учетом затрат на ремонт пострадавших зданий и порчи имущества в результате январских событий в Казахстане оценивается в 136,8 млрд тенге ($313,6 млн), сообщила в субботу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

По данным ведомства, из указанной суммы ущерб госорганов составляет 54,6 млрд тенге ($125,1 млн). 1 923 объектам бизнеса нанесен урон на 82,2 млрд тенге ($188,4 млн).

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По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, которые приведены в пресс-релизе, готовится бюджетная заявка для финансирования работ и компенсации ущерба за счет средств чрезвычайного резерва правительства.

В ходе беспорядков по стране пострадал 351 объект недвижимости, из них 45 зданий госорганов и 306 коммерческих объектов. Здания пострадали в восьми регионах: городах Алма-Ата и Шымкент, а также в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

По предварительной оценке, общие затраты на ремонт и восстановление пострадавших зданий составят 28,8 млрд тенге ($66 млн). Это сумма без учета восстановления резиденции главы Казахстана в Алма-Ате. Здание будет восстановлено силами управления делами президента, уточнили в министерстве.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ выполнили свою миссию.

В ходе беспорядков погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 – 22 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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