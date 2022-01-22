В Казахстане после беспорядков возбудили 1 822 уголовных дела

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в результате январских событий возбуждено свыше 1,8 тыс. уголовных дел по фактам терроризма, убийств, нападений на представителей власти, сообщила пресс-служба президента страны.

Об этом главе государства в субботу доложил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

По словам министра, в республике продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

Как сообщалось, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.