Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:40Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

В Казахстане после беспорядков возбудили 1 822 уголовных дела

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в результате январских событий возбуждено свыше 1,8 тыс. уголовных дел по фактам терроризма, убийств, нападений на представителей власти, сообщила пресс-служба президента страны.

Об этом главе государства в субботу доложил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

"По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1 822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.

По словам министра, в республике продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

Как сообщалось, в ходе беспорядков в Казахстане погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 22 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Каазахстан

Новости по теме

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Что случилось этой ночью: суббота, 22 января

США не выдали визу космонавту Николаю Чубу

Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Зеленский подписал указы о санкциях против ряда российских предприятий, чиновников и судей

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине

ФРГ не дала Эстонии одобрение для поставок вооружения немецкого происхождения Украине
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });