Токаев отметил неуверенность командования армией в дни беспорядков

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Армия Казахстана во время беспорядков не смогла выполнить поставленные перед нею задачи из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства, считает Верховный главнокомандующий ВС, президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он сказал это на совещании с руководителями Минобороны 19 января.

"Министр Бектанов не проявил командирских качеств", - подчеркнул президент.

"Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - отметил Токаев. 19 января было объявлено о полном выводе мироотворцев ОДКБ из Казахстана.

В этот же день президент назначил министром обороны бывшего замглавы МВД страны - главнокомандующего Нацгвардией Руслана Жаксылыкова и снял с должности Бектанова. Бектанов руководил министерством с августа 2021 года. Жаксылыкова в прежней должности сменил Еркин Ботаканов, его первый заместитель главнокомандующего Нацгвардией - начальник главного штаба города Нур-Султан.

Токаев также поручил срочно обновить техническое и боевое оснащение армии, заменив оружие и боеприпасы "советского периода, которым уже по 30-50 лет". Он потребовал изменить план закупок вооружений и техники на 2022 год с учетом беспорядков. Также он потребовал принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил.

Кроме того, он заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.

Еще Токаев своим указом создал командование Сил спецопераций, сообщила его пресс-служба.

Кроме того, президент высказал мнение, что в Казахстане "следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах", сообщила его пресс-служба после совещания.

11 января Токаев обвинил отдельных руководителей департаментов Комитета нацбезопасности страны в измене долгу.