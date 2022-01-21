Токаев назвал недопустимым нынешний уровень социального неравенства

Разрыв между доходами элит и большинства населения он назвал угрозой госбезопасности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - События начала января обнажили социальные проблемы, копившиеся в Казахстане годами, в том числе усугубившееся имущественное расслоение, заявил на встрече с предпринимателями президент Касым-Жомарт Токаев.

"Как я заявил в парламенте, разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики", - отметил он.

"Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу, именно поэтому нам надо в срочном порядке приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики, - объяснил президент. - Перед нами стоит стратегическая задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстан. Страна изменилась, изменилось и отношение казахстанцев к власти, экономической системе и к жизни в целом".

По словам Токаева, пора "определить новые правила игры, более честные, прозрачные и справедливые" и консолидировать общество и бизнес.

"В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства, - сказал глава государства. - Это может привести к экономическому, социальному, а затем и политическому расколу общества и первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может".

Он пообещал начать принимать меры по возврату выведенного капитала и вести барьеры для оттока финансов в офшоры.

"Такие механизмы применяются во многих странах мира. Нам тоже следует двигаться в этом направлении", - добавил глава государства.

Кроме того, Токаев также призвал крупный бизнес вкладывать средства в экономику страны и отказаться от принципа "зарабатываем здесь, тратим там".

"В современных условиях, когда борьба за инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать средства в нашу страну", - отметил президент.

По его словам, в этом состоит социальная и политическая ответственность бизнеса перед Казахстаном. "Принцип "зарабатываем здесь, тратим там" уже не имеет права на практическое существование", - подчеркнул он.

"Уплата налогов крупными компаниями - это песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов, они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов", - отметил Токаев и поручил премьеру "окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами".

"В противном случае - жесткие меры. И тогда, как говорится в детской присказке: кто не спрятался, я не виноват", - сказал Токаев.

Президент добавил, что в антикоррупционной политике страны необходимо сменить акцент на борьбу с причинами, а не с последствиями этого явления.

"Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможности чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан, этой работой нужно заняться более серьезно, на новом уровне", - сказал Токаев.

При этом он сообщил, что антикоррупционной службой республики подготовлен проект Антикоррупционной стратегии.

"Следует обстоятельно обсудить этот документ с предпринимательским сообществом. Обратить отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции", - отметил глава государства.

Кроме того, президент сообщил, что поручил изъять неиспользуемые месторождения и передать тем, кто готов их разрабатывать.

"Необходимо максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов", - сказал он.

Токаев отметил, что "если месторождение взято, что называется впрок, следует изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги".