Глава МИД Великобритании призвала РФ "остановить агрессию" против Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел (МИД) Великобритании призвали РФ прекратить агрессию против Украины, заявив, что российские власти ведут кампанию по дезинформации, направленную на оправдание военного вторжения на Украину, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

"Россия ведет дезинформационную кампанию, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения в суверенную соседнюю Украину. Россия должна остановить свою агрессию, провести деэскалацию и начать содержательные переговоры", - написала Трасс в микроблоге Твиттер в субботу.

Ранее главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном подготовку мер сдерживания России. В распространенном в Брюсселе вечером в субботу документе сообщается, что после неформального совещания накануне Совета ЕС по иностранным делам во французском Бресте Боррель и Блинкен обсудили "наращивание российской военной мощи вокруг Украины и проинформировали друг друга о последних дипломатических переговорах, связанных с попытками России переопределить механизмы безопасности в Европе". В сообщении ЕВС говорится, что стороны "отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический фронт".