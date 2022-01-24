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Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике

Пентагон представил план размещения до 5 тысяч военных США в Восточной Европе и Прибалтике
Фото: Matej Divizna/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тысяч военных, корабли и самолеты, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.

По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.

Как уточнил источник газеты, в субботу на встрече в Кэмп-Дэвиде (резиденции президента США в Мэриленде) высокопоставленные чиновники Пентагона представили Байдену несколько вариантов, которые позволят перенести американские военные активы гораздо ближе к границе с Россией. Варианты включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью увеличения этого числа в 10 раз, если "ситуация ухудшится".

Ожидается, что президент США примет решение уже на этой неделе.

США Джо Байден

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