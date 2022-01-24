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Швеция опровергла планы вступления в НАТО

Швеция опровергла планы вступления в НАТО
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Швеция в настоящий момент не намеревается подавать заявку на вступление в НАТО, заявила в понедельник глава МИД Швеции Анн Линде.

"Прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня", - отметила министр.

В то же время она напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО.

Кроме того, Линде вновь заявила о позиции западных стран по ситуации вокруг Украины, что за любым вторжением РФ в эту страну последует мощный ответ. Также она выразила сомнения в том, что шведский дипперсонал придется эвакуировать из Украины.

Ранее сообщалось, что число жителей Швеции, поддерживающих присоединение страны к Североатлантическому альянсу, в последнее время увеличилось. Причина - рост напряженности в отношениях с Россией. Мнения по поводу присоединения Швеции к альянсу разделились в шведском парламенте. Так, правоцентристские партии поддерживают присоединение к НАТО, а социал-демократы выступают против.

На прошлой неделе генерал-лейтенант ВС Швеции Лейф Михаэль Классон заявил, что шведские военные фиксируют рост уровня военной активности РФ в Балтийском море. В частности, по данным шведской стороны, в Балтийское море вошло некоторое число десантных плавучих средств Северного флота ВМФ РФ. В ответ на российскую военную активность шведское командование направило военных для патрулирования в город Висбю на расположенном в Балтийском море стратегически важном острове Готланд.

Швеция НАТО Анн Линде

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