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На Украине назначили перекрестный допрос Порошенко и Медведчука на 25 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Адвокат Илья Новиков сообщил о запланированном на вторник в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины перекрестном допросе экс-президента Петра Порошенко и народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Нам официально сообщают, что на завтра запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука. И наше мнение, что все это дело имеет целью исключительно PR-эффекты ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию офиса генпрокурора, офиса президента, имели возможность сделать такую картинку... что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР", - сказал Новиков в понедельник на брифинге.

"Каждый раз, когда в ближайшем будущем будут говорить, что ГБР ожидает Порошенко на допрос, это должно восприниматься таким образом, что они запланировали еще какое-то шоу", - добавил адвокат.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Утром 17 января он вернулся на Украину.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и др.

19 января стало известно, что Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения по "угольному делу" в виде личных обязательств с ограничением выезда за границу.

Порошенко заявил об ограничении его политической деятельности в связи с решением суда. Он и его защитники заявили о том, что подадут апелляцию на это решение суда. Офис генпрокурора, в свою очередь, также сообщил о намерении обжаловать определение суда.

Украина Петр Порошенко Виктор Медведчук

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