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Французский военный погиб в Мали при обстреле базы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Французский военнослужащий Александр Мартен, участвовавший в операции "Бархан", погиб в Мали в результате минометного обстрела базы, сообщается в воскресенье в официальном твиттере Елисейского дворца.

Агентство Associated Press уточняет, что еще девять военных получили ранения. После атаки в воздух были подняты вертолеты для нанесения ответного удара по позициям нападавших.

Операция "Бархан" против исламских террористических группировок стала продолжением операции "Сервал" в Мали в 2013-2014 годах. Она была распространена еще на четыре государства: Мавританию, Буркина-Фасо, Нигер и Чад.

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