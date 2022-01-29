В Польше заявили о попытке 46 мигрантов незаконно попасть в страну из Белоруссии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки попытку нелегального перехода польско-белорусской границы предприняли более сорока мигрантов, сообщили в Погранслужбе Польши в субботу.

"Вчера, 28.01, границу Польши и Белоруссии пытались незаконно пересечь 46 человек", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

По информации польской Погранслужбы, в районе населенных Черемша и Дубиче-Церкевне несколько групп мигрантов перерезали пограничные заграждения. Среди задержанных - граждане Ирака, Йемена, Афганистана и Гвинеи.

Wczoraj tj.28.01 gr.🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 46 os.



Na odcinkach #PSGCzeremcha i #PSGDubiczeCerkiewne zatrzymano 14-osobowe grupy cudzoziemców,którzy po przecięciu concertiny przeszli na str.🇵🇱, zatrzymani to:19 ob.Iraku,4 ob.Jemenu,4 ob.Afganistanu i ob.Gwinei. pic.twitter.com/aRUgAGDQpc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) January 29, 2022

Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая прошлого года, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.