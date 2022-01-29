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В Польше заявили о попытке 46 мигрантов незаконно попасть в страну из Белоруссии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки попытку нелегального перехода польско-белорусской границы предприняли более сорока мигрантов, сообщили в Погранслужбе Польши в субботу.

"Вчера, 28.01, границу Польши и Белоруссии пытались незаконно пересечь 46 человек", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

По информации польской Погранслужбы, в районе населенных Черемша и Дубиче-Церкевне несколько групп мигрантов перерезали пограничные заграждения. Среди задержанных - граждане Ирака, Йемена, Афганистана и Гвинеи.

Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу, по данным Погранслужбы Польши, пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича и его подруги россиянки Софьи Сапеги заявил в конце мая прошлого года, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Белоруссия

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