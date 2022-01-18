Литовские пограничники в фуре из Белоруссии нашли под арматурой мигрантов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Литовские пограничники задержали 18 января на пункте пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией фуру с девятью нелегальными мигрантами из Сирии и Ирака, за рулем был гражданин Белоруссии, сообщил представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис. Его цитирует BNS.

По его словам, мигранты прятались в полуприцепе под грузом арматуры. Это были совершеннолетние мужчины, по предварительным данным, с документами, подтверждающими гражданство Сирии и Ирака. Их высадили.

Как отметил Мишутис, ни один из мигрантов не попросил убежища в Литве.

"Трудно сказать, какие будут решения, но правовое основание для этого есть, поскольку в помощи они не нуждаются", - сказал он, отвечая на вопрос, вернут ли мигрантов в Белоруссию.

Из-за проверки фуры и задержания мигрантов на КПП образовалась очередь, добавил представитель погранслужбы.