Киев назвал преждевременным решение об эвакуации членов семей дипломатов с Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств с Украины является преждевременным, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы абсолютно убеждены, что на данный момент решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств является преждевременным. Для этого на данный момент нет объективных, реальных условий. Я никоим образом не хочу приуменьшить ситуацию, уровень угрозы, уровень перспектив ее развития, но все должно делаться вовремя и продумано, и потому я за то, чтобы мы имели честную позицию", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

По его словам, только 4 посольства заявили, что они по соображениям безопасности начинают эвакуацию членов семей дипломатов. Также глава МИД подчеркнул, что 129 дипломатических представительства в Украине, в том числе консульства, находящиеся в областях Украины, которые непосредственно граничат с РФ, не проводят эвакуацию.

Также Кулеба добавил, что данное решение не будет иметь негативного влияния на функционирование посольств в Украине, на их способность выполнять возложенные на них функции.

"Они продолжат работать над тем, чтобы поддерживать Украину и развивать двусторонние отношения", - указал министр.

Рекомендации об эвакуации из Украины иностранных дипломатов

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами. МИД Украины назвал это решение США преждевременным, отметив, что это "проявление чрезмерного предостережения". Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.

Позже Великобритания объявила о начале вывода с Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России".