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ФРГ стала четвертой страной, эвакуирующей дипломатов из Киева

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Германия пополнила список стран, известивших о намерениях эвакуировать из Украины часть сотрудников своих посольств и членов их семей, став четвертой после США, Великобритании и Австралии.

"По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия. Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага", - говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном в понедельник вечером.

В ведомстве подчеркнули важность того, что такой позиции придерживаются и страны, дипломатические представительства которых расположены в граничащих с РФ регионах Украины.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это – настоящее проявление солидарности с Украиной. В настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства", - заявили в МИД Украины.

Всего на территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, отметили в ведомстве.

Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что три посольства иностранных государств на Украине – США, Великобритании и Австралии – предложили своим сотрудникам выехать из страны, в то время как посольства 49 других стран не сообщали о подобных планах. Он также подчеркнул, что сообщения о массовом выезде сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины были дезинформацией.

Украина Германия

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