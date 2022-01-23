Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 349 134 552+2 670 248

Олаф Шольц заявил, что санкции против РФ не могут не иметь последствий для ФРГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что необходимо избавляться от иллюзий о том, что санкции в отношении России не будут иметь последствий для Германии.

"Никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут для нас иметь последствий", - сказал Шольц в воскресном интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, в случае необходимости нужно действовать соразмерно. "Нужно будет принять такие меры, которые будут иметь самый большой эффект на тех, кто нарушает наши принципы", - отметил он.

Он считает, что упрек в адрес социал-демократов в недостаточно четкой позиции в отношении РФ не обоснован.

"Я сформулировал четкие слова, они актуальны. И актуально то, что мы, европейцы, согласовали с американским правительством, а именно - что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить высокую цену", - сказал он.

Шольц также отверг требование России исключить возможности вступления Украины в НАТО. "Этой гарантии быть не может", - сказал он.

ФРГ Олаф Шольц

Новости

Президент Армении подал в отставку

В Брюсселе прошла многотысячная акция против антикоронавирусных мер

В Брюсселе прошла многотысячная акция против антикоронавирусных мер

В одном из районов Пекина протестируют на COVID-19 два миллиона человек

В одном из районов Пекина протестируют на COVID-19 два миллиона человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 января

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД

Экс-депутат Верховной рады Мураев отверг утверждение британского МИД

Лондон заявил о планах Москвы привести к власти на Украине лояльное к РФ руководство

Главком ВМС ФРГ подал в отставку после заявлений о Крыме

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Берлускони решил не бороться за пост президента Италии

Fox News сообщил о решении Госдепа США вывезти семьи дипломатов с территории Украины

Посольство США заявило, что Вашингтон высоко ценит сотрудничество с РФ по МКС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });