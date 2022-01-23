Олаф Шольц заявил, что санкции против РФ не могут не иметь последствий для ФРГ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что необходимо избавляться от иллюзий о том, что санкции в отношении России не будут иметь последствий для Германии.

"Никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут для нас иметь последствий", - сказал Шольц в воскресном интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, в случае необходимости нужно действовать соразмерно. "Нужно будет принять такие меры, которые будут иметь самый большой эффект на тех, кто нарушает наши принципы", - отметил он.

Он считает, что упрек в адрес социал-демократов в недостаточно четкой позиции в отношении РФ не обоснован.

"Я сформулировал четкие слова, они актуальны. И актуально то, что мы, европейцы, согласовали с американским правительством, а именно - что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить высокую цену", - сказал он.

Шольц также отверг требование России исключить возможности вступления Украины в НАТО. "Этой гарантии быть не может", - сказал он.