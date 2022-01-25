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Лидер демократов в сенате попросил администрацию США провести брифинг по Украине

Лидер демократов в сенате попросил администрацию США провести брифинг по Украине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лидер большинства в сенате Чарльз Шумер просит администрацию президента США Джо Байдена проинформировать сенаторов о ситуации вокруг Украины, сообщает The Hill со ссылкой на осведомленный источник.

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Шумер попросил провести брифинг для всего сената с администрацией президента США на следующей неделе, заявил собеседник издания. Просьба Шумера последовала за аналогичным обращением спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая также запросила брифинг для членов нижней палаты Конгресса.

Запросы от лидеров демократов в Конгрессе поступают в связи с тем, что администрация Байдена спешит оказать давление на Россию на фоне растущих опасений по поводу возможного вторжения в Украину.

Госдепартамент в воскресенье вечером объявил, что намерен осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников посольства США на Украине, или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Пентагон заявил в понедельник, что готовит до 8,5 тыс. военнослужащих для потенциального развертывания в Восточной Европе.

По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать сотрудников посольств: США, Великобритания, Австралия и Германия.

США Украина Россия Чарльз Шумер

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