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Аэропорт Манас в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение из-за блэкаута

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Аэропорт "Манас" в Бишкеке после сбоев электричества в Центральной Азии перешел на автономное электроснабжение, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

По словам представителя пресс-службы, к настоящему моменту "никаких проблем с приемом авиарейсов нет", но "аэропорт работает не в штатном режиме", приостановлена регистрация на некоторые рейсы.

Во вторник примерно в 12:30 (09:30 по московскому времени) по всей территории Киргизии начались сбои в электроснабжении. В Минэнерго страны сообщили, что сбой произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. Спустя час после начала сбоев Минэнерго Киргизии приступило к поэтапному восстановлению электроснабжения в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии.

Блэкаут также затронул Узбекистан и Казахстан. По версии Минэнерго Узбекистана, массовое отключение электроснабжения произошло из-за крупной аварии в сетях Казахстана. Она повлекла за собой веерные отключения уже в Узбекистане, заявили в ведомстве.

Киргизия Манас Бишкек

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