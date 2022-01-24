Индекс РТС откатился к уровню начала декабря 2020 года из-за геополитики

Московская биржа. Архивное фото. Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник ускорил снижение на фоне новой волны распродаж из-за геополитической напряженности и на негативных сигналах с европейских фондовых площадок, индекс РТС откатился к уровню начала декабря 2020 года, индекс МосБиржи опустился в район недавнего минимума, зафиксированного 19 января.

К 12:18 индекс МосБиржи составил 3266,72 пункта (-5%, в среду, 19 января, индекс падал до 3256,6 пункта), индекс РТС - 1317,56 пункта (-6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 9,4%.

Доллар вырос до 78,13 рубля (+0,71 рубля), нефть Brent стоит $88,19 за баррель (+0,3%).

Подешевели расписки TCS Group (-9,4%), OZON (-8,9%), акции "Яндекса" (-8,5%), ВТБ (-7,1%), АФК "Система" (-6,6%), "Газпрома" (-6,5%), "Аэрофлота" (-6%), Сбербанка (-5,6% и -5,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-5,5%), "Норникеля" (-5,3%), UC Rusal (-5,1%), "АЛРОСА" (-4,4%), "Интер РАО" (-4,2%), Московской биржи (-4%), "РусГидро" (-4%), "Магнита" (-3,9%), "Северстали" (-3,5%), "Газпром нефти" (-3,3%), "Татнефти" (-3,3%), "ММК" (-3,3%), "НЛМК" (-3%), "Роснефти" (-3%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%), Polymetal (-2,5%), "МТС" (-1,5%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,1%).

Москва ожидает от американской стороны письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем, Великобритания начала выводить с Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России", сообщается в понедельник на сайте британского правительства. При этом британское посольство на Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу, отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не видит причин для эвакуации дипломатов и их семей с Украины.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства на Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с "военными угрозами" со стороны России. В то же время, как заявила журналистам представитель Госдепа, посольство в Киеве останется открытым, и сокращение численности персонала посольства не является эвакуацией.

На встрече глав МИД ЕС конкретных решений о санкциях против России приниматься не будет, подтвердил глава дипломатии ЕС Боррель в понедельник. "В данный момент мы разрабатываем мощный пакет санкций, но сегодня ничего конкретного не примут, потому что процесс идет. Будьте уверены, все будет готово, когда потребуется", - сказал он.

При этом он заверил, что ЕС выступает единым фронтом в ситуации вокруг Украины, и одновременно с тем ведет тесную координацию с США по ситуации. Боррель напомнил, что процесс подготовки санкций носит комплексный характер, и ограничения следует принимать в координации с такими союзниками Брюсселя как США, Великобритания, Канада.