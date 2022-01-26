Тема вступления Украины в НАТО не будет затронута в ответах США для России

Госдеп еще не направлял Москве предложения по безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти США еще не передали России свои предложения по теме безопасности, в письменном ответе на российские предложения не будет затронута тема перспектив присоединения Украины к НАТО, заявил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Это будет ответ властей США. Не нам говорить о вопросах, относящихся к НАТО", - заявил он на брифинге.

Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты против пересмотра принципа "открытых дверей" альянса.

Представитель Госдепартамента также заявил, что американские власти проинформируют журналистов, когда ответ США будет передан России.

"Мы еще не передали ответ. Сообщим вам, когда это будет сделано", - сказал он.

Прайс подчеркнул, что США обсуждают свои предложения со своими партнерами, в том числе с Украиной, и потому эти страны "не увидят никаких сюрпризов" в американском документе.

Он не стал отвечать на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, будут ли в предложениях США "сюрпризы для России".

Ранее сообщалось, что США на этой неделе планируют направить свои предложения России.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Одним из главных в них было требование России о нерасширении Североатлантического альянса на восток и об отходе НАТО к границам 1997 года. Представители НАТО и США уже назвали его неприемлемым.

В январе состоялся ряд встреч по этой тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января, дискуссии в ОБСЕ в Вене 13 января, а также встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Каких-либо договоренностей по итогам дискуссий сторонам достичь не удалось.