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Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым в ближайшие дни

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду после получения Москвой ответов США по предложениям по безопасности сообщил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров.

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"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги", - заявил Блинкен во время пресс-конференции.

Он сообщил, что США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве как свою оценку этих предложений, так и американские идеи и опасения.

Блинкен заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией, и в США готовы ко всем возможным сценариям.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Блинкен и Лавров проводили переговоры в Женеве 21 января.

США Энтони Блинкен

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