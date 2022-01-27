В Кремле сочли преждевременным оценивать ответ США на предложения России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности дают не очень много поводов для оптимизма, однако какие-то определенные оценки давать пока рано, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ", - сказал Песков.

"Основываясь на этом, поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос, есть ли какая-то почва для компромисса в контексте российских предложений и ответов на них США, Песков сказал: "Я пока не буду давать какие-то оценки".

Президент РФ Владимир Путин получил ответ американской стороны, но понадобится время на анализ этого документа, заявил Песков. На вопрос, планируется ли у главы государства какое-либо совещание в связи с получением ответа западных партнеров на российские предложения в сфере безопасности, Песков отметил, что "президент консультируется с членами руководства, с членами Совбеза".

"Какой-то точной даты я вам назвать не могу, но понятно, что с реакцией никто затягивать не будет. Но и ожидать ее на следующий день было бы, наверное, глупо. Все-таки давайте не забывать, что чтобы изучить наши документы, Соединенным Штатам и целой Европе потребовался месяц, больше месяца. Поэтому давайте не будем ожидать нашей реакции сиюминутно", - заявил представитель Кремля.

Он напомнил, что в Вашингтоне и Брюсселе призывали не публиковать ответные бумаги. "С другой стороны, наши коллеги так подробно изложили содержание этих бумаг, что теперь, в принципе, может, и действительно не стоит. Все и так уже всем известно", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что из заявлений по этому вопросу, которые прозвучали накануне, можно сделать вывод, что озабоченности РФ не были учтены. "Из того, что вчера назаявляли наши коллеги, предельно ясно становится, что по основным категориям, которые были изложены в тех проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности", - сказал пресс-секретарь.

"Но еще раз повторяю, не будем спешить с оценками. Нужно время, чтобы проанализировать и в конце концов, чтобы была нашим президентом соответствующая позиция сформулирована. Посмотрим, как это будет", - добавил он.

Песков отметил, что перспективы для продолжения диалога между Россией и США есть, несмотря на диаметрально противоположные взгляды на некоторые проблемы.

"Но что касается предметного диалога по тем проектным документам, которые мы передали, то здесь есть вопросы иного характера. Но еще раз повторяю, не буду забегать вперед", - сказал он.

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