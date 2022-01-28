Постпред РФ отверг причастность РФ к эскалации напряженности вокруг Украины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российская Федерация не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины, вопрос возможного обострения там обстановки зависит от благоразумия самих европейцев, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Хочу еще раз подчеркнуть: Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины", - сказал Чижов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

По его словам, "соответственно, вопрос относительно возможного обострения там обстановки и потенциальных новых антироссийских санкций зависит прежде всего от благоразумия и прагматизма самих европейцев".

Постпред РФ при ЕС также напомнил, что "те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод "Северный поток 2", - коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний".

"Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также в перспективе принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу", - отметил Чижов.