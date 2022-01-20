Украина поучаствует в рассмотрении вопроса о сертификации СП 2 в Еврокомиссии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Киев будет привлечен к процессу сертификации газопровода "Северный поток 2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - сказал он журналистам по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе в четверг.

Сертификация "Северного потока 2"

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) в середине ноября 2021 года приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Регулятор сообщал, что швейцарская Nord Stream 2 AG "решила не преобразовывать свою существующую юридическую форму, а вместо этого основать дочернюю компанию в Германии исключительно для управления немецкой частью трубопровода - это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода". Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи.

К процедуре сертификации BNetzA, в частности, допущены НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины".

BNetzA должно было принять решение в течение четырех месяцев. После вынесения заключения оно будет направлено в Еврокомиссию. У ЕК есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления этого срока еще на два месяца. После того как ответ от ЕК будет получен, у BNetzA будет еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре.