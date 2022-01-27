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КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

По их данным, Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году. Последнее испытание двух снарядов, которые, по мнению южнокорейских военных, могли быть крылатыми ракетами, прошло 25 января.

Пуски крылатых ракет КНДР не запрещены ООН, санкции касаются пусков ракет с использованием баллистических технологий, отмечают наблюдатели.

КНДР

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