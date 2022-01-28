Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 510 675+3 875 457

Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности

А также об испытании управляемых тактических ракет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Северная Корея провела на этой неделе испытание баллистической ракеты большой дальности, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Пуск состоялся во вторник. Пхеньян также утверждает, что в четверг он испытал управляемые тактические ракеты класса "земля-земля" для проверки их неядерных боеголовок.

В четверг Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда. По данным военных Южной Кореи, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году.

Северная Корея Пхеньян

Новости

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

МЧС Киргизии сообщил об эвакуации из зоны приграничного конфликта полутора тысяч местных жителей

Таджикистан обвинил Киргизию в обстрелах

Бишкек сообщил, что таджикские военные возобновили обстрел территории Киргизии

Информагентство сообщило об 11 раненых с таджикской стороны на границе с Киргизией

Информагентство сообщило об 11 раненых с таджикской стороны на границе с Киргизией

Бишкек сообщил о четырех раненных в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

В Киргизии сообщили об эвакуации 60 семей из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

В Киргизии сообщили об эвакуации 60 семей из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

Издание "Азия-Плюс" сообщило о пяти раненных на границе Киргизии и Таджикистана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });