Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности

А также об испытании управляемых тактических ракет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Северная Корея провела на этой неделе испытание баллистической ракеты большой дальности, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Пуск состоялся во вторник. Пхеньян также утверждает, что в четверг он испытал управляемые тактические ракеты класса "земля-земля" для проверки их неядерных боеголовок.

В четверг Пхеньян произвел очередной запуск неопознанного снаряда. По данным военных Южной Кореи, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Это уже шестой запуск, произведенный КНДР в этом году.