В Германии заработал "светофор"

В ФРГ после длительный переговоров сформировано правительство

Подписание коалиционного соглашения нового правительства Германии Фото: Carsten Koall/Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Германии после длительный переговоров сформировано правительство. Каким оно предстало перед всем миром, рассказывает для "Интерфакса" научный сотрудник ИМЭМО РАН Мария Хорольская:

По итогам коалиционных переговоров впервые в современной Германии была сформирована тройная коалиция – т.н. светофор – СДПГ, Союза 90/Зеленых и СвДП. Партии учли неустойчивый характер союза из двух левоцентристских и одной правоцентристской силы, а также приняли во внимания неудачный опыт переговоров 2017 г., поэтому постарались разграничить сферы влияния в соответствии с сильными сторонами каждой. Судя по распределению кресел (министерства внутренних дел, строительства и жилья, здравоохранения, обороны, экономического сотрудничества и развития), СДПГ, в первую очередь, сосредоточится на проведении обещанных социальных реформ – строительстве доступного жилья, повышении минимальной заработной платы, охране труда. Зеленые возьмут на себя ответственность за экологию, а также внешнюю политику и сферу культуры. Либеральная СвДП займется вопросами финансов, модернизацией науки, образования и цифровой среды.

Канцлер уходит, да здравствует новый канцлер

Наибольший интерес представляет личность нового главы правительства. Олафа Шольца, с одной стороны, нельзя отнести к "темным лошадкам", он давно представлен в политике, занимал посты бургомистра Гамбурга, министра труда, министра финансов, вице-канцлера в правительстве Меркель и везде зарекомендовал себя хорошим специалистом. С другой стороны, сдержанное поведение политика оставляло открытым вопрос о его личности и затрудняло прогнозы как он покажет себя во главе государства.

Нового канцлера называют человеком северного склада, ему не свойственно бурное проявление эмоций или ораторские таланты. Шольцу ставили в вину отсутствие харизматичности, однако именно это и вызвало доверие немецких избирателей, предпочитающих надежность яркости. По политическим взглядам канцлер принадлежит к правому крылу социал-демократов, поэтому будет стремиться к центристской политике, балансируя между Зелеными и либералами. Прагматичность и сдержанность Шольца обещают сделать его надежным партнером и во внешней политике.

Всем сестрам по портфелям

Новый состав правительства подтверждает тезис о том, что в современных немецких партиях много ярких и сильных женщин-политиков. В нынешнем кабинете достигнут гендерный баланс – министерские посты занимают 9 женщин и 9 мужчин. При этом мы говорим не о формальной представленности, когда женщинам преимущественно доставались места министров по делам семьи, образования и науки, а также культуры и медиа. В этот легислатурный период к "традиционно женским" портфелям добавились такие значимые позиции как министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр обороны, министр экономического сотрудничества и развития.

Важнейшие министерства внутренних дел и обороны получили представительницы СДПГ Нэнси Фрезер и Кристине Ламбрехт, обе юристки по образованию и долгое время представляли партию в ландтаге федеральной земли Гессен. Фрезер высоко зарекомендовала себя на земельном уровне, в том числе во время расследования дела Национал-социалистического подполья. Ламбрехт уже имеет опыт министерской работы. Она возглавляла министерство юстиций и министерство по делам семьи, однако, как известно, должность министра обороны в Германии является одним из самых сложных и непопулярных и может привести к концу успешной политической карьеры.

Другой "расстрельной должностью" в настоящей момент может стать пост главы министерства здравоохранения. Новым министром стал социал-демократ Карл Лаутербах, профессиональный врач, эпидемиолог, получивший широкую известность в ФРГ в период пандемии благодаря регулярным выступлениям по проблеме коронавируса. Лаутербах известен также левыми взглядами на медицинскую систему – в частности выступает за отказ от разного подхода к пациентам с различными видами страховки. Кандидатура нового министра свидетельствует о том, что в будущие 4 года правительство сосредоточится на борьбе с COVID-19 и предотвращении других возможных эпидемий.

Во главе Ведомства федерального канцлера Шольц поставил "своего человека" Вольфганга Шмидта, доказавшего верность и надежность в течение 20 лет совместной работы. Шмидт был личным ассистентом, статс-советником Шольца в Гамбурге и статс-секретарем в федеральном министерстве финансов.

Зеленый свет переменам

Наибольший интерес для нашей страны представляет новый глава МИДа. Неожиданных поворотов не случилось, министром иностранных дел стала Анналена Бербок, ранее возглавлявшая свою партию в предвыборной гонке. Эта кандидатура, действительно, была предсказуема, уже в конце лета, когда Зеленые стали терять поддержку населения и надежды на кресло канцлера, Бербок все чаще стала высказываться по внешнеполитическим вопросам, что можно было счесть заявкой на пост главы МИДа. К тому же именно она четыре года назад отвечала за европейскую политику на переговорах о создании "ямайской коалиции".

В России многие предпочли бы видеть во главе ведомства представителя СДПГ или даже СвДП, а после того, как стало ясно, что пост перейдет Зеленым, более сдержанного Джема Оздемира или Роберта Хабека. Бербок известна жесткой критикой Москвы и проекта "Северного потока-2". Некоторые немцы также высказывают беспокойство недостаточными компетенциями сопредседательницы Зеленых во внешней политике и ограниченном понимании специфики дипломатической работы. Без сомнения новый глава МИД будет непростым собеседником для Москвы, но при этом стоит избегать и излишнего алармизма. В условиях коалиционного правительства "зеленый министр" будет искать компромисс между позициями различных партий. Так СДПГ преимущественно поддерживала проект "Северного потока-2". Несмотря на то, что проблема газопровода не была отражена в коалиционном документе, в нем зафиксировано, что газ является незаменимым источником энергии в переходный период, а также указано стремление нового правительства расширить строительство газовых электростанций.

Роберт Хабек и Джем Оздемир в новом правительстве будут отвечать за экологическую политику. Хабек, как представляется по договоренности с Бербок, с которой они поделили посты, возглавит не только министерство экономики и защиты климата, но и станет вице-канцлером.

Яркой фигурой кабинета может стать Клаудиа Рот, получившая пост Уполномоченной федерального правительства по культуре и СМИ (аналог министра культуры). Рот принадлежит к "старой гвардии" Зеленых и в ней сохранился дух атмосферы 1970-80х гг. В 1970х гг. Рот входила в леворадикальное объединение Молодых демократов, работала в театрах и была менеджером культовой левой панк-группы "Ton Steine Scherben".

Модернизация справа

Пост министра финансов ожидаемо занял лидер СвДП Кристиан Линднер, выступающий за либерализацию экономики и снижение налогового бремени. Свободные демократы также получили достаточно важное в настоящий момент министерство транспорта и цифровизации (Фолькер Виссинг). Ответственность СвДП за цифровизацию не вызвала у кого-либо вопросов, перед Германией давно стоит проблема недостаточного охвата страны интернетом и отставания в IT-технологиях, а свободные демократы достаточно давно говорят о данной области как своей зоне ответственности. Сфера транспорта же может вызвать противоречия с экологистами, так как СвДП не поддерживает субсидии в сфере электронных средств передвижения, запрет на дизельные моторы и ограничение скорости на автобанах.