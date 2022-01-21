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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
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Ученые в США сочли, что для борьбы с "омикроном" не обойтись без бустера

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В трех опубликованных в пятницу в США исследованиях представлены доказательства в пользу того, что существующие вакцины против COVID-19 помогают в борьбе со штаммом "омикрон" по меньшей мере тем, кто сделал себе бустер, сообщает Associated Press.

"Это действительно указывает на то, насколько важно сделать дополнительную дозу", - отмечает Эмма Аккорси, автор одного из исследований.

По словам официальных лиц из сферы здравоохранения, это первые крупные исследования в США, которые поднимают вопрос защиты вакцин от коронавируса против "омикрона".

Результаты американских исследований напоминают выводы, к которым пришли специалисты в Германии, ЮАР и Великобритании. Согласно им, применяющиеся вакцины менее эффективны против "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса, однако ревакцинация значительно улучшает защиту против инфекции.

Две статьи были опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, а третья была напечатана в "Журнале Американской медицинской ассоциации".

В США против COVID-19 привито более 63% населения. Всего за время пандемии коронавируса в стране было зафиксировано более 70,5 млн случаев заражения инфекцией. Более 883,9 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, более 44 млн полностью вылечились.

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