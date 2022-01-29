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Сбежавший в Белоруссию польский солдат подал заявление в Гаагский трибунал

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Дезертировавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что его адвокат подал заявление в Гаагский трибунал.

"Заявление было принято и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено", - заявил Чечко в видеообращении, которое размещено в Youtube.

"Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации, которая происходит на границе (Польши и Белоруссии - ИФ). И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моём бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди", - сказал Чечко.

Он призвал соотечественников проверять информацию западных СМИ о ситуации в регионе. "Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой", - заявил Чечко.

Он выразил соболезнование родным погибшего на границе 22-летнего солдата механизированной бригады польской армии.

"Точные обстоятельства смерти этого солдата неизвестны. Однако я знаю, что служба в польской армии и задачи, которые в последнее время ставят перед солдатами, являются психологически сложными и часто невозможными для выполнения без того, чтобы не оставить след на здоровье", - заявил он.

По словам Чечко, он не верит, что прошедший надлежащее обучение солдат мог случайно выстрелить себе в голову.

"Если бы не те задачи, которые ставились передо мной в польской армии, я бы никогда не принял решение о бегстве в Белоруссию", - подчеркнул Чечко.

Побег польского солдата Эмиля Чечко в Белоруссию

Чечко был задержан белорусскими пограничниками 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Поляк попросил политического убежища в Белоруссии. Позже он заявил о несогласии с политикой польских властей по миграционному кризису. Чечко утверждал, что польские силовики систематически убивали мигрантов, заявлял, что ему известно об убийстве более 240 мигрантов.

В Польше Чечко объявили в розыск и обвинили в дезертирстве, ему грозит до 10 лет заключения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша хотела захватить белорусского пограничника, чтобы обменять его на дезертировавшего Чечко.

Ситуация на польско-белорусской границе

Как сообщалось, из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация осложнилась в начале ноября прошлого года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе. В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" Минска.

26 января этого года в Подляшьи был найден польский военнослужащий с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 22-летний солдат из 9-й танковой кавалерийской бригады из Бранево. Причины его смерти расследуются.

Белоруссия Польша Эмиль Чечко

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