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Польша обвинила белорусских военных в забрасывании камнями ее пограничников

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Польская погранслужба заявила, что белорусские военные забрасывали польские пограничные патрули камнями во время попытки группы мигрантов пересечь границу со стороны Белоруссии.

Инцидент произошел 1 февраля вечером. По данным погранслужбы, в Польшу пытались нелегально пробраться девять человек, в том числе гражданин Казахстана, которого задержали.

"На участке пограничного поста Черемха восемь иностранцев нелегально пересекли границу - белорусские солдаты бросали камни в польские патрули, которые пытались задержать мигрантов", - говорится в сообщении.

Польская сторона обвиняет Минск в организации скопления мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки на границе Белоруссии и Польши. Белорусских силовиков при этом обвиняют в содействии попыткам нелегалов пересечь границу. Минск отвечает утверждениями о том, что польские пограничники безжалостно убивают иностранцев.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал западным странам больше не сдерживать поток мигрантов и наркотрафик через границы после того, как были введены антибелорусские санкции за инцидент с перехватом рейса Ryanair в мае 2021 года. Запад обвиняет Лукашенко в искусственной организации хаоса с мигрантами на границах.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Польша Польская погранслужба Белоруссия Казахстан Литва Европа

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