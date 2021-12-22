Лукашенко заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с активом Гомельской области заявил о причастности польских спецслужб к убийствам мигрантов на границе.

"Вы заметили - он (сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмил Чечко - ИФ) рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг - мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, - волонтёров... Они их спаивали. Потом заставляли специальные люди. Никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты и представлялись как польские пограничники. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб", - считает Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

"Для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, не надо было демонстраций устраивать - стрелять в лоб, голову и так далее. Согласитесь, что можно было это все сделать тихо, шито-крыто, никто бы не узнал. Нет, напоили - стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовят специально убивать", - считает Лукашенко.

"Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем - увидим. Пусть попробуют", - добавил он.

Как сообщалось, в пятницу, 17 декабря, белорусский Госпогранкомитет сообщил о польском военнослужащем, который попросил в Белоруссии политического убежища. По информации ведомства, военнослужащий польской армии Чечко Эмиль 1996 года рождения был остановлен вечером 16 декабря белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе - на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы.

В Польше в связи с инцидентом были уволены командиры бежавшего солдата. Сообщалось также, что в отношении него планируется возбудить дело.