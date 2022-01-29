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В Латвии пресекли 47 попыток незаконного перехода мигрантами границы с Белоруссией

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Латвийские пограничники предотвратили накануне 47 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы мигрантами из третьих стран, сообщили в Государственной пограничной охране.

По ее сведениям, как сообщает агентство BNS, два человека были задержаны, им по гуманитарным причинам было позволено пересечь границу.

С 10 августа прошлого года предотвращено незаконное пересечение государственной границы 5 387 лицами.

С 11 августа 2021 года из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Первоначально режим ЧС был объявлен до 10 ноября, но уже в октябре правительство решило продлить его до 10 февраля.

С момента введения чрезвычайной ситуации было позволено пересечь границу по гуманитарным соображениям 113 лицам. Задержаны были за этот период 465 граждан третьих стран, незаконно пересекших госграницу.

Повышенная активность мигрантов, стремящихся белорусско-латвийскую границу, наблюдается с 13 декабря прошлого года.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Латвия Белоруссия

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