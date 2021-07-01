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Посол Чехии вызван в МИД РФ

Посол Чехии вызван в МИД РФ
Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ на фоне претензий Праги из-за взрывов во Врбетице, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - сказала она на брифинге.

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В конце июня Захарова назвала вымогательством требования властей Чехии выплатить компенсацию за ущерб от взрывов во Вребице.

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - отметила тогда официальный представитель МИД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около 25,5 млн евро) ущерба от взрывов в Врбетице в 2014 году - к которым, согласно позиции Чехии, причастны российские спецслужбы.

В апреле Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь шла о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти утверждали, что российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Москва в ответ на это выслала из посольства Чехии в Москве 20 сотрудников, объявив их персонами нон грата.

Витезслав Пивонька МИД РФ Москва Чехия Мария Захарова

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