Посол Чехии вызван в МИД РФ

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ на фоне претензий Праги из-за взрывов во Врбетице, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Предложение чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь", - сказала она на брифинге.

В конце июня Захарова назвала вымогательством требования властей Чехии выплатить компенсацию за ущерб от взрывов во Вребице.

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом - без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег - называют вымогателями", - отметила тогда официальный представитель МИД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский посол в Чехии Александр Змеевский получил от чешских властей ноту, в которой Прага требует возместить 650 млн крон (около 25,5 млн евро) ущерба от взрывов в Врбетице в 2014 году - к которым, согласно позиции Чехии, причастны российские спецслужбы.

В апреле Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь шла о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти утверждали, что российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Москва в ответ на это выслала из посольства Чехии в Москве 20 сотрудников, объявив их персонами нон грата.