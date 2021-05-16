Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Посол Чехии в России Витезслав Пивонька пока не может сказать, к чему конкретно приведет решение России включить Чехию в список недружественных государств. Слова дипломата привел портал irozhlas.cz.

По словам посла, Чехия будет "ждать ответа России". По его мнению, Москва должна была объяснить чешской стороне, что внесение в список недружественных стран "будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств" Чехии в РФ. МИД Чехии расценил этот шаг как нарушение международного права и дальнейшую эскалацию и без того напряженных отношений.

Поддержку чехам, между тем, выразил президент Европейского совета Шарль Мишель. В своем твиттере он написал, что Россия только подрывает взаимные отношения с Чехией.

Ранее Евросоюз выразил сожаление по поводу указа РФ о недружественных государствах и призвал РФ "пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии".

Включение Чехии в список недружественных стран, в который вошли США и Чехия, произошло после дипломатического конфликта между Чехией и РФ, связанного с причастностью российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Москва отвергает обвинения чешских властей.