Ракета SpaceX с пятой попытки стартовала на орбиту с итальянским спутником

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская тяжелая ракета Falcon 9 во вторник по московскому времени стартовала на орбиту с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен в 18:11 в понедельник по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:11 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Старт был проведен после его четырехразового переноса из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома и из-за захода морского судна в запретную зону.

Спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря.

Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Но при этом является их усовершенствованной версией. Он будет выведен на орбиту высотой 619 км.

Примерно через восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на космодроме на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из Атлантики две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах.