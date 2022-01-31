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США после ракетного пуска КНДР предложили Пхеньяну начать прямые переговоры

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты обратились с призывом к Северной Корее начать прямые переговоры без предварительных условий по вопросам ее ядерной и ракетной программ, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный представитель американкой администрации.

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"Мы считаем, что совершенно уместно и совершенно правильно начать серьезные дискуссии", - цитируют СМИ заявление чиновника.

Предложение последовало за осуществленным КНДР в воскресенье пуском баллистической ракеты средней дальности. Этот пуск стал седьмым по счету, проведенным КНДР в 2022 году. Пхеньян подтвердил пуск, отметив, что в ходе испытания ракеты были подтверждены "точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы типа Hwasong 12".

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на созванном накануне по его инициативе заседании Совета нацбезопасности заявил, что Северная Корея "приблизились к отмене моратория" на ракетные и ядерные испытания, отказаться от которых в 2018 году северокорейский лидер Ким Чен Ын обязался на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Чиновник администрации президента Джо Байдена сказал, что "конечно, мы обеспокоены" тем, что Пхеньян может возобновить испытания на большие расстояния и прекратить добровольный мораторий на ядерные испытания.

"Это требует ответа, - сказал он. - Вы увидите, некоторые шаги, которые мы предпримем, чтобы продемонстрировать приверженность нашим союзникам"

"И в то же время мы повторяем наш призыв к дипломатии. Мы готовы и очень серьезно относимся к тому, чтобы попытаться провести дискуссии, которые учитывали бы проблемы обеих сторон", - заявил представитель американской администрации.

США КНДР

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