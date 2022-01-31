Посол Украины в США заявила, что трений в отношениях между Вашингтоном и Киевом нет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Посол Украины в США Оксана Маркарова опровергла сообщения о растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

"Никаких трений нет", - сказала Маркарова в интервью телеканалу CBS.

"Мы можем провести некоторые дискуссии, и у нас могут быть разногласия. Но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером, и я бы даже сказала, стратегическим другом", - отметила она.

"С Соединенными Штатами, особенно с другими партнерами и союзниками, у нас могут быть разногласия по поводу того, когда вводить санкции, у нас могут быть разногласия по некоторым вопросам, но это дружеские, открытые и откровенные дискуссии", - добавила посол.

По ее словам, отношения между США и Украиной за последний год были на "самом высоком уровне" за последние три десятилетия.

Говоря о том, что Киев "преуменьшает риск" возможного вторжения России, Маркарова заявила: "Мы не преуменьшаем риск. На самом деле мы видим ситуацию таким же образом, и мы видим наращивание, и мы также знаем, на что способна Россия, (...), но в то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе паниковать".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.