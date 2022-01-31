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Песков назвал тревожным сигналом угрозы Лондона арестовать российскую собственность

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Звучащие из Лондона угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании вызывают обеспокоенность, рестрикции могут нанести ущерб как российскому, так и международному бизнесу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас, для наших компаний, это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, это повод для серьезной обеспокоенности международных финансовых и бизнес структур", - сказал Песков.

Песков отметил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс говорила о неких санкциях. "Но здесь нужно называть вещи своими именами: санкции это нечто легитимное, оформленное решением Совета безопасности ООН, а в данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес", - сказал он.

"Давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров имеют крупные британские компании", - сказал Песков, добавив, что Лондон "угрожает, в том числе, и своему крупному бизнесу".

"Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть, о чем задуматься. Когда, например, страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома, это не верно, и до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаю, ситуацию вряд ли удастся исправить", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "это очень тревожные заявления, подрывающие инвестиционную привлекательность и вообще привлекательно Великобритании как таковой".

Россия не оставит без ответа анонсированные санкции в случае их принятия. "Атака отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры", - сказал Песков.

Дмитрий Песков

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