Польша выразила готовность поставить Украине оборонительное вооружение

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох заявил о готовности Варшавы передать Украине оборонительное вооружение, сообщила в понедельник радиостанция Zet News.

"В тесном контакте с президентом было принято решение о передаче боеприпасов оборонительного назначения украинской стороне, - цитирует заявление Солоха радиостанция. - Это решение дорабатывается министром национальной обороны".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.