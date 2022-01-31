Мэрия Сухума ушла на карантин в полном составе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мэрия столицы Абхазии в полном составе отправлена на карантин из-за роста числа заражений коронавирусом среди сотрудников, распоряжением об этом подписал в понедельник глава администрации Сухума Беслан Эшба.

Сотрудников мэрии освободили от работы с сохранением заработной платы до 6 февраля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ранее карантин были введен в медицинских учреждениях Абхазии, до 4 февраля также закрыты школы и дошкольные учреждения столицы. В ряде районов республики решением местных властей школы закрыты до 14 февраля.

В Абхазии в течение прошлой недели суточные показатели по числу заболевших коронавирусом были самыми высокими за все время пандемии. Они колебались от 420 до 700. Всего с начала пандемии в Абхазии выявили 43 337 случаев заражения коронавирусом, 594 заболевших умерли.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик недавно заявила о быстром распространении штамма "омикрон" на фоне низких темпов вакцинации. Всего, по ее словам, в Абхазии привились от COVID-19 около 16 000 человек.