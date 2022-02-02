Почти половина сотрудников петербургской психбольницы заболела COVID-19

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге в Городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова почти половина сотрудников заболела COVID-19, сообщил аппарат уполномоченной по правам человека в регионе Светланы Агапитовой.

Болеют сотрудники как "красных", так и чистых зон.

Агапитова недавно неожиданно посетила эту больницу после получения жалобы. В ГПБ№3 лечат людей с психическими нарушениями, заболевших COVID-19. Как выяснила Агапитова, новые больные поступают ежедневно, объем "красной зоны" достиг 300 коек. В корпусах устроены санпропускники и шлюзы для входа и выхода. В отделениях оборудована реанимация. Информация, изложенная в жалобе, в ходе визита омбудсмена не подтвердилась.